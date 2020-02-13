Шахтар запускає власний телеканал — FCSD

Сьогодні, 13 лютого, Шахтар отримав ліцензію на кабельне мовлення за технологією ОТТ, яке телеканалу FCSD надала Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомляє detector.media.

Більшістю голосів члени Національної ради підтримали видачу ліцензії каналу строком на 10 років.

Телеканал FCSD стане першим футбольним клубним телеканалом в Україні, мовитиме цілодобово і транслюватиме матчі Шахтаря, у тому числі й архівні, передматчеву та післяматчеву аналітику, інтерв’ю, репортажі про життя футбольної команди.

Дистрибуцією та монетизацією клубного каналу займатиметься комерційний відділ Шахтаря.

Нагадаємо, Нацрада дозволила ретрансляцію Setanta Sports+ в Україні.