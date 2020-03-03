Олімпіаду в Токіо можуть перенести на іншу дату

Джерело - espreso.tv.
Через епідемію коронавірусу Олімпіаду-2020 у Токіо можуть перенести з літа на кінець 2020 року
Про це розповів японський міністр у справах Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо Сейко Хасімото.
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"За контрактом Олімпійські ігри повинні бути проведені протягом 2020 року. Це можна інтерпретувати як дозвіл на відстрочку Ігор", - сказала Хасімото.
Наразі кількість заражених коронавірусом у Японії складає понад 900 осіб.
Олімпійські ігри у Токіо планують провести з 24 липня по 9 серпня.
Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів.