В оргкомітеті Токіо-2020 спростували інформацію про можливий розгляд питання про скасування Олімпіади

Продовжується підготовка до Олімпіади і Паралімпіади

Олімпійські ігри-2020 у Токіо поки не збираються скасовувати, якщо ситуація з коронавірусів не піде на спад у найближчі два місяці.

Про це керівник оргкомітету Олімпійських ігор-2020 Тосиро Муто заявив в інтерв'ю Sydney Morning Herald.

"Наша головна ідея полягає в тому, що ми продовжуємо підготовку до Олімпіади і Паралімпіади відповідно до встановленого плану. Поки ситуацію з коронавірусів важко спрогнозувати, але ми вживемо всіх заходів, щоб Ігри були безпечними. Ніколи не чули про те, що кінець травня - це крайній термін. Коли ми запитали про це, то отримали відповідь, що це не позиція МОК", - сказав Муто.

Літня Олімпіада-2020 у Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.

Раніше, МОК може скасувати Олімпіаду в Токіо через коронавірус.