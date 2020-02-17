Попередня причина смерті фігуриста - зупинка серця

Джерело - Главком.

15 лютого у Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар.

Про це повідомляє forum.skating.com.ua.

Відомий спортсмен пішов з життя у віці 29 років. Попередня причина смерті фігуриста - зупинка серця.

Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі.

Після завершення кар’єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).

Раніше, українці виграли золото і срібло на турнірі в Угорщині.