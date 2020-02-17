Українці виграли золото і срібло на турнірі в Угорщині

Україні повернулися із нагородами із турніру в Угорщині

Українці виграти золото і срібло на традиційному турнірі Jégvirág Cup, який відбувався в угорському Мішкольці.

У змаганнях юніорів перемогу здобув танцювальний дует Марія Голубцова / Кирило Білобров. З результатом 150.81 вони істотно випередили найближчих переслідувачів з Білорусі - Карину Сидоренко і Максима Еленича (122.40).

Також в одиночному катанні срібну нагороду здобула Марина Жданович (125.64). Перше місце зайняла угорка Юлія Ланг (149.60).

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