Батько чемпіон світу з греко-римської боротьби і народного депутата Жана Беленюка загинув ще до його народження.

Про це розповів сам український борець.

"Він загинув в автокатастрофі за політичними мотивами, коли в Руанді були бурхливі часи. Оскільки мій батько був військовозобов'язаним, він повинен був їхати туди. Коли батько полетів, мама була ще вагітна.

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Вже з 13 років я намагався самостійно заробляти гроші, щоб допомогти мамі, тому що в той час ми жили дійсно дуже бідно. Я пам'ятаю, що ми ходили на секонд-хенд, маючи 20 гривень, і могли там одягнутися", - розповів Беленюк.