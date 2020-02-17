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Беленюк: Мій батько загинув з політичних мотивів

Сьогодні 13:45 1196 0
Жан Беленюк прокоментував смерть батька
Беленюк: Мій батько загинув з політичних мотивів
#Беленюк

Джерело - kanalukraina.tv.

Батько чемпіон світу з греко-римської боротьби і народного депутата Жана Беленюка загинув ще до його народження.

Про це розповів сам український борець.

"Він загинув в автокатастрофі за політичними мотивами, коли в Руанді були бурхливі часи. Оскільки мій батько був військовозобов'язаним, він повинен був їхати туди. Коли батько полетів, мама була ще вагітна.

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Вже з 13 років я намагався самостійно заробляти гроші, щоб допомогти мамі, тому що в той час ми жили дійсно дуже бідно. Я пам'ятаю, що ми ходили на секонд-хенд, маючи 20 гривень, і могли там одягнутися", - розповів Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк потрапив до ТОП-3 найкращих борців світу.

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