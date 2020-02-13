Черкасова з травмою виграла медаль чемпіонату Європи

Алла Черкасова вигризла бронзу чемпіонату Європи

Українка Алла Черкасова у категорії до 68 кг завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби.

У сутичці за бронзу українка боролася з Ганною Садчанкою з Білорусі. В кінці першого періоду Черкасова отримала травму коліна, і їй довго надавали допомогу медики. Після відновлення сутички Черкасова ледве дотерпіла до перерви і, кульгаючи, пішла до тренерів.

Невідомо, що в перерві тренери сказали українці, але зі старту другого періоду вона кинулася в атаку, пройшла в ноги і поклала суперницю на лопатки - чиста перемога.

Нагадаємо, Ткач і Акобія пробились у фінал чемпіонату Європи з боротьби.