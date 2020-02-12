Колишній чемпіон UFC потрапив у ДТП на Гаваях

Джерело - iSport.ua.
Екс-чемпіон UFC у легкій і напівсередній вазі Бі Джей Пенн потрапив в аварію в місті Хіло у штаті Гаваї.
Про це повідомляє Big Island Now.
Спортсмен сьомого лютого перекинувся на своїй машині перед торговим центром.
Пенн, який був єдиним пасажиром в автомобілі, був відразу доставлений на машині швидкої допомоги в медичний центр.
Поліція вважає, що спортсмен водив машину в нетверезому вигляді і на величезній швидкості.
Боєць за свою професійну кар'єру провів 32 поєдинки (16 перемог, 14 поразок при 2 нічиїх).
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