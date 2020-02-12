Колишній чемпіон UFC потрапив у ДТП на Гаваях

Поліція штату підозрює Пенна в водінні в нетверезому вигляді

Екс-чемпіон UFC у легкій і напівсередній вазі Бі Джей Пенн потрапив в аварію в місті Хіло у штаті Гаваї.

Про це повідомляє Big Island Now.

Спортсмен сьомого лютого перекинувся на своїй машині перед торговим центром.

Пенн, який був єдиним пасажиром в автомобілі, був відразу доставлений на машині швидкої допомоги в медичний центр.

Поліція вважає, що спортсмен водив машину в нетверезому вигляді і на величезній швидкості.

Боєць за свою професійну кар'єру провів 32 поєдинки (16 перемог, 14 поразок при 2 нічиїх).

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