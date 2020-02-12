Україна може подати заявку на спільне проведення Олімпіади з Білоруссю

Джерело - nv.ua.
Уряд детально розгляне ініціативу про проведення літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор в Україні та Білорусі.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Президент озвучив ініціативу про можливе спільне проведення літніх Олімпійських ігор з Білоруссю. Вона, на мою думку, досить цікава. По-хорошому смілива. Вона точно заслуговує глибокого вивчення. Уряд зараз працює над вивченням різних точок зору. Якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована, ми запропонуємо концепт нашим партнерам", - сказав Гончарук.
Відзначимо, що найближчі літні Ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, відбудуться в 2032 році.
Раніше, Бородянський зазначав, що держава не фінансує поїздки українських спортсменів до Росії.