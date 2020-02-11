Бородянський: Держава не фінансує поїздки українських спортсменів до Росії

Міністр культури, молоді і спорту України - про фінансування поїздок на змагання до РФ

Держава не фінансує поїздки українських спортсменів на міжнародні спортивні змагання до Росії, але вони змушені туди їздити самостійно, щоб не втрачати бали у процесі змагань.

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю Укрінформ.

"Держава на сьогодні не фінансує і не планує фінансувати змагання у Російській Федерації, але наші спортсмени змушені їздити на рейтингові змагання для того, щоб не програвати на старті... Якщо наші спортсмени туди не їздять, то вони втрачають очки. Є країна-агресор, яка напала на Україну, в цій країні-агресорі проводяться міжнародні змагання. Починаємо консультації з міжнародними організаціями, як це питання має бути врегульоване", - сказав Бородянський.

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