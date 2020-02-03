Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу

Збірна України втратила шанси кваліфікуватися на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

В рамках елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2020-го року збірна України зустрічалася із національною командою Іспанії.

На самому початку матчу Іспанія заробила пенальті, який холоднокровно реалізував Ортіс. Після цього синьо-жовті заволоділи ініціативою, але українцям дещо не щастило, а у кінцівці тайму Лосану реалізував дабл-пенальті.

Українці змогли забити гол всередині другої половини гри, коли Малишко з другої спроби розібрався на п’ятачку. Утім, надія на позитивний результат для синьо-жовтих протрималася недовго. Уже на 33-й хвилині Лосано оформив дубль, блискучим ударом завершивши класну контратаку.

Програвши два поєдинки з трьох, збірна України втратила шанси навіть на друге місце у групі.

Кубок світу

Кваліфікація, третій етап

02 лютого

Україна — Іспанія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Ортіс (пен), 0:2 – 19 Лосано (дабл-пенальті), 1:2 – 31 Малишко, 1:3 – 33 Лосано

Раніше, Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу.

Нагадаємо, визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020.