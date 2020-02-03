 Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу | Футзал | Champion.com.ua
Мій профіль
Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020
Сьогодні 08:30 62
Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу
Сьогодні 08:14 727
Чому в Донецьк приїжджали Льюїс, Холіфілд і Баффер
Сьогодні 07:34 1545
Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE
Сьогодні 01:19 3918
Джокович у фантастичному фіналі переграв Тіма і ввосьме в кар'єрі виграв Australian Open
Вчора 14:56 1088
Андронов: Канзас, хоча й невеликий, але фаворит Super Bowl-2020
Вчора 14:13 487
Голкіпер Аризони здійснив феноменальний сейв ударом Скорпіона
Вчора 12:02 1530
Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги
01.02.2020 20:18 1756 1
Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу
01.02.2020 19:19 10453
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
01.02.2020 18:46 724
Блоги
Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги
Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги Valeriy Ruchka
01.02.2020 17:32 1610
Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта
Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта Valeriy Ruchka
01.02.2020 16:32 598
Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса
Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса Valeriy Ruchka
01.02.2020 16:27 1011
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.02.2020 14:56 655
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі Андрій Твердохліб
01.02.2020 12:17 4094
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:30 Футбол Канзас-Сіті виграв Super Bowl-2020 62
08:14 Футзал Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу 727
07:34 Блог Чому в Донецьк приїжджали Льюїс, Холіфілд і Баффер 1545
01:19 Пряма трансляція Канзас-Сіті Чіфс - Сан-Франциско 49ерс: онлайн-трансляція Super Bowl 2020. LIVE 3918
00:58 Блог НБА. Успіх Михайлюка. Тиждень Кобі 1528
00:08 Бокс Далакян - Перес: де і коли дивитися чемпіонський бій WBA 327
00:02 Футбол Бордо та Марсель розписали нульову нічию в 22 турі Ліги 1 163
2 Лютого 2020
23:55 Футбол Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги 280
23:39 Футбол Лечче з Шаховим розгромив Торіно, Інтер без проблем переміг Удінезе у 22 турі Серії А 208
23:29 Футбол Ов'єдо з Луніним перемогло Альбасете з Зозулею в 26 турі Сегунди 621
23:17 Футбол Арум: Бій Кроуфорд - Спенс хочеться побачити вже цього року 279
22:58 Футбол Роналду: Пишаюся, що забив 50 голів у футболці Ювентуса 279
22:34 Автоспорт Зайдль: У 2023 році Макларен буде боротися за перемоги 241
22:17 Футбол Ніцца здолала Ліон, Мец переміг Сент-Етьєн у 22 турі Ліги 1 146
21:59 Футбол Барселона - Леванте: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 508
21:54 Футбол Севілья розписала мирову з Алавесом, Хетафе переграв Атлетік. Результати 22 туру Ла-Ліги 148
21:35 Футбол Тоттенгем - Манчестер Сіті 2:0. Огляд матчу 367
21:25 Футбол Лунін та Зозуля вийдуть в основі Ов'єдо та Альбасете в матчі Сегунди 343
21:13 Футбол Зінченко отримав найгіршу оцінку в матчі з Тоттенгемом 370
20:56 Блог Червона картка Зінченка у матчі проти Тоттенгема 1432
20:56 Футбол Кельн знищив Фрайбург, Вольфсбург здолав Падеборн у 20 турі Бундесліги 140
20:50 Блог Мілевський забив у контрольному матчі проти російського клубу 663
20:46 Бокс Усик: У Ф'юрі набагато більше навичок, ніж у Вайлдера 330
20:26 Футбол Тоттенгем без проблем переграв Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ 590
20:18 Футбол Ювентус - перший клуб, який виграв 1600 матчів в Серії А 351

Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу

Сьогодні 08:14 727 0
Збірна України втратила шанси кваліфікуватися на чемпіонат світу
Україна поступилася Іспанії та завершила боротьбу за путівку на чемпіонат світу
#Україна, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

В рамках елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2020-го року збірна України зустрічалася із національною командою Іспанії.

На самому початку матчу Іспанія заробила пенальті, який холоднокровно реалізував Ортіс. Після цього синьо-жовті заволоділи ініціативою, але українцям дещо не щастило, а у кінцівці тайму Лосану реалізував дабл-пенальті.

Українці змогли забити гол всередині другої половини гри, коли Малишко з другої спроби розібрався на п’ятачку. Утім, надія на позитивний результат для синьо-жовтих протрималася недовго. Уже на 33-й хвилині Лосано оформив дубль, блискучим ударом завершивши класну контратаку.

Програвши два поєдинки з трьох, збірна України втратила шанси навіть на друге місце у групі.

Кубок світу

Кваліфікація, третій етап

02 лютого

Україна — Іспанія  1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 1 Ортіс (пен), 0:2 – 19 Лосано (дабл-пенальті), 1:2 – 31 Малишко, 1:3 – 33 Лосано

Раніше, Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу.

Нагадаємо, визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020.

Коментарі ()