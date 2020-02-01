Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу

Збірна України невдало стартувала у кваліфікації до чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 лютого, в рамках елітного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2020-го року збірна України на виїзді зустрічалася з командою Сербії.

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Збірна Сербії здобула переконливу перемогу над українцями із рахунком 5:2.

Кубок світу

Кваліфікація, третій етап

01 лютого

Сербія – Україна 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 12 Пршич, 2:0 – 15 Петров, 3:0 – 21 Пршич, 4:0 – 29 Томич, 4:1 – 29 Фаренюк, 5:1 – 30 Ракич, 5:2 - 39 Корсун

Раніше, визначилися суперники збірної України у елітному раунду кваліфікації на ЧС-2020.

Нагадаємо, в Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу.