Бійця ММА заарештували за торгівлю наркотиками

Джонс продав наркотики агенту поліції

Американця Бена Фодор, який в ММА більше відомий як Фенікс Джонс, заарештували за злочинну діяльність.

Про це повідомляє MMA Junkie.

Джонс потрапив під арешт за торгівлю наркотиками.

В одному з кафе боєць продав 7 грамів наркотику агенту поліції. Після наступної такого продажу Джонса заарештували разом з його спільницею.

У Сіетлі боєць відомий тим, патрулює вулиці в якості дружинника в костюмі супергероя.

Раніше, чемпіонку Франції спіймали на вживанні кокаїну.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.