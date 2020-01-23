У Китаї через небезпечний вірус скасували усі спортивні змагання

У Китаї через поширення небезпечного штаму коронавірусу скасували до квітня усі спортивні змагання.

Про це повідомляє Федерації автоспорту Китаю.

"У рамках роботи з профілактики та контролю епідемії нового типу коронавірусу, відповідно до вказівки головного державного управління у справах спорту про "припинення всіх спортивних змагань до квітня місяця", оргкомітет прийняв рішення скасувати проведення автомобільного ралі в Чанбайшані, запланованого на 12-14 лютого", - йдеться у заяві Федерації автоспорту Китаю.