Відома українська легкоатлетка дискваліфікована через допінг

Був виявлений заборонений препарат гідрохлортіазид

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник дискваліфікована на 19 місяців за вживання допінгу.

Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.

У допінг-пробі 25-річної легкоатлетки був виявлений заборонений препарат гідрохлортіазид.

Повідомляється, що всі результати українки, починаючи з 28 березня 2019 року, були анульовані.

У 2013 році Табашник стала чемпіонкою Європи серед юніорів з результатом 1,90 метра. Зокрема, в минулому році Катерина на дорослому чемпіонаті Європи в приміщенні зайняла четверте місце. Особистий рекорд харків'янки - 1,96 м.

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (3:4).

Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.