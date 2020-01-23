 Відома українська легкоатлетка дискваліфікована через допінг | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Відома українська легкоатлетка дискваліфікована через допінг
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Відома українська легкоатлетка дискваліфікована через допінг

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Був виявлений заборонений препарат гідрохлортіазид
Відома українська легкоатлетка дискваліфікована через допінг
#Табашник, #допінг

Джерело - korrespondent.net.

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник дискваліфікована на 19 місяців за вживання допінгу.

Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.

У допінг-пробі 25-річної легкоатлетки був виявлений заборонений препарат гідрохлортіазид.

Повідомляється, що всі результати українки, починаючи з 28 березня 2019 року, були анульовані.

У 2013 році Табашник стала чемпіонкою Європи серед юніорів з результатом 1,90 метра. Зокрема, в минулому році Катерина на дорослому чемпіонаті Європи в приміщенні зайняла четверте місце. Особистий рекорд харків'янки - 1,96 м.

Нагадаємо, Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти Мальме (3:4).

Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

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