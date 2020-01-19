Угорщина сенсаційно перемогла Словенію, Норвегія переграла Швецію. Результати матчів чемпіонату Європи

Норвегія одноосібно очолила групу 2

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру групи 2 основного раунду чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.

Угорщина сенсаційно перемогла Словенію (угорці змогли відіграти відставання у три м’ячі після першого тайму), поразкою якої скористалася Норвегія. Остання, перегравши Швецію, одноосібно очолила групу. Ісландія перемогла Португалію.

Чемпіонат Європи

Основний раунд. Група 2

3 тур, 19 січня

Португалія - Ісландія 25:28 (12:14)

Словенія - Угорщина 28:29 (16:13)

Норвегія - Швеція 23:20 (12:8)

Раніше, Білорусь обіграла Чехію.

Нагадаємо, Україна поступилася Чехії та завершила виступи на чемпіонаті Європи.