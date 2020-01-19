Угорщина сенсаційно перемогла Словенію, Норвегія переграла Швецію. Результати матчів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього туру групи 2 основного раунду чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.
Угорщина сенсаційно перемогла Словенію (угорці змогли відіграти відставання у три м’ячі після першого тайму), поразкою якої скористалася Норвегія. Остання, перегравши Швецію, одноосібно очолила групу. Ісландія перемогла Португалію.
Чемпіонат Європи
Основний раунд. Група 2
3 тур, 19 січня
Португалія - Ісландія 25:28 (12:14)
Словенія - Угорщина 28:29 (16:13)
Норвегія - Швеція 23:20 (12:8)
Раніше, Білорусь обіграла Чехію.
Нагадаємо, Україна поступилася Чехії та завершила виступи на чемпіонаті Європи.