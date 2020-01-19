Мак-Грегор: Я повернувся! Король повернувся!

31-річний ірландський боєць ММА Конор Мак-Грегор святкуватиме перемогу над 36-річним американцем Дональдом Серроне у колі родини.

Про це розповів сам спортсмен.

"Я повернувся! Король повернувся! Радий знову творити історію. Я перший боєць, який оформив вражаючі перемоги в напівлегкій, легкій і напівсередній вазі. Готовий повернутися в легку вагу, але мені комфортно і в напівсередній вазі. Зараз відсвяткую перемогу в колі сім'ї, а там подивимося, що робити далі", — зазначив Мак-Грегор.