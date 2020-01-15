Серроне здивував гонорар Мак-Грегора

Дональд Серроне прокоментував гонорар за бій із Конором Мак-Грегором

Дональд Серроне (36-13-1) спростував чутки про свій гонорар у 2 млн доларів за бій з Конором Мак-Грегором (21-4).

Про це розповів сам боєць.

"Деякі люди в нашому бізнесі брешуть. Ті суми, які називають вголос, - я стільки не заробляю! Конор сказав, що заробить 80 млн доларів? Цікаво, він зі мною поділитися не хоче? Мені вистачить навіть сотої частини. Це якісь нереальні числа", - розповів Серроне.

Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.

Також, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.