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Мак-Грегор хоче битися із Пак'яо

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Конор Мак-Грегор прокоментував можливий бій за правилами боксу
Мак-Грегор хоче битися із Пак'яо
#Мак-Грегор, #UFC

Джерело - xsport.ua.

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор (21-4) може знову повернуться на боксерський ринг.

Про це розповів сам боєць.

"Я відкритий до проведення боксерських матчів. Менні Пак'яо, наприклад. Ми зараз близькі до того, щоб підписати з Менні контракт на бій. Дещо вже обговорювалося щодо сутички з Менні. Все дуже можливо. А потім ще є бій з Полом Маліняджі. Я б з радістю побоксував з ним. Я знову хочу вийти в ринг. Я знаю, що знову буду боксувати і завоюю титул чемпіона світу", - розповів Мак-Грегор.

Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.

Також, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.

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