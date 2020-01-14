Мак-Грегор хоче битися із Пак'яо

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор (21-4) може знову повернуться на боксерський ринг.

Про це розповів сам боєць.

"Я відкритий до проведення боксерських матчів. Менні Пак'яо, наприклад. Ми зараз близькі до того, щоб підписати з Менні контракт на бій. Дещо вже обговорювалося щодо сутички з Менні. Все дуже можливо. А потім ще є бій з Полом Маліняджі. Я б з радістю побоксував з ним. Я знову хочу вийти в ринг. Я знаю, що знову буду боксувати і завоюю титул чемпіона світу", - розповів Мак-Грегор.