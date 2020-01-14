Мак-Грегор: Перед боєм із Хабібом я пив

Ірландець зізнався, що несерйозно ставився до підготовки

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор вживав алкоголь під час підготовки до бою з Хабібом Нурмагомедовим.

Про це він заявив в інтерв'ю ESPN.

"В останній раз я пив три або чотири місяці тому. Під час підготовки до бою з Хабібом я також пив. Це незвично для мене. Навіщо я це робив? Не знаю, напевно хотів цю отруту. Я пам'ятаю, що я дзвонив людям в готелі, ми виходили і билися, я був без шолома. Потім повертався і святкував, потім повторював це через три дні", - зізнався Макгрегор.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року дагестанець впевнено переміг Конора.

19 січня 2020 року Макгрегор проведе бій проти Дональда Серроне. А Хабіб повернеться в октагон 18 квітня в поєдинку проти Тоні Фергюсона.

Нагадаємо, Мак-Грегор отримає титульний бій у разі перемоги над Серроне.

Також, Хабібу не цікавий бій з Мейвезером.