Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегора (21-4) впевнений у перемозі над Дональдом Серроне (36-13-1).

Про це розповів сам ірландський боєць.

"Я гідно оцінюю Дональда. Він бився багато разів з тих пір, як я бачився з ним на прес-конференції перед боєм з Альдо. Він продовжує рухатися вперед, він дуже часто виступав. Дональд - добрий сім'янин. Я поважаю це і чекаю хорошого поєдинку.

На даному етапі моєї кар'єри - це відмінний спосіб повернутися. Я радий знову бути тут і провести бій з Серроне. Я буду сяяти 18 січня і творити магію всередині Октагону, як робив раніше.

Чому я повинен думати про вагу? Мене це не турбує. Я б переміг його в будь-якій вазі. Я переміг би його навіть із застудою", - розповів Мак-Грегор.