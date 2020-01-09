У Швейцарії стартували Юнацькі Олімпійські ігри

Україну представлять 39 спортсменів

Сьогодні, 9 січня, e швейцарських Лозанні і Санкт-Моріц відбулася церемонія відкриття III Юнацьких Олімпійських ігор, які пройдуть з 9 по 22 січня.

Україну представлять 39 спортсменів в біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треку, стрибках на лижах, скелетоні, фрістайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.

Всього в Олімпіаді візьме участь 1872 спортсмени віком 15-18 років, які розіграють 81 комплект нагород в 8 видах спорту і 16 дисциплінах.

Раніше, українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані.