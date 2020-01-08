 Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Сьогодні 14:21 Valeriy Ruchka 285 0
Українські спортсмени висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані

Літак Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України розбився 8 січня в Ірані. На борту перебувало 176 людей, серед яких 9 – члени екіпажу. Всі вони загинули внаслідок авіакатастрофи. 

Відомо, що літак здійснював рейс Тегеран – Київ. Незадовго після вильоту з аеропорту Імама Хомейні авіасудно МАУ впало. 

Українські спортсмени, функціонери та футбольні клуби відреагували на трагедію.

Еліна Світоліна

Роман Яремчук

Юлія Левченко

Сергій Стаховський

Іван Петряк

Андреа Малдера, тренер збірної України

Ганна Різатдінова 

Андрій Павелко

Жан Беленюк

Олег Верняєв

Олександр Панков

Дар’я Білодід

Деніс Попов

Бен'ямін Вербич

Олімпік

Маріуполь

Динамо

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