 Юна українка виборола золоту медаль Кубка світу з санного спорту | Санний спорт | Champion.com.ua
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Юна українка виборола золоту медаль Кубка світу

Сьогодні 12:13 245 0
У першостях двомісних саней серед юнаків та дівчат українські дуети Вадим Микиєвич/Богдан Бабура та Надія Антонюк/Олександра Мох увійшли до топ-5 найсильніших
Юна українка виборола золоту медаль Кубка світу
#Збірна України, #Туницька

Джерело - Національний олімпійський комітет.

В німецькому місті Альтенберг завершився п’ятий етап юнацького Кубка світу з санного спорту.

Про це повідомляє НОК України.

У змаганнях одномісних саней серед дівчат Юліана Туницька з Тернопільщини виборола золоту нагороду. 

У першостях двомісних саней серед юнаків та дівчат українські дуети Вадим Микиєвич-Богдан Бабура та Надія Антонюк-Олександра Мох увійшли у ТОП-5 найсильніших.

Нагадаємо, українці стали срібними призерами Різдвяної гонки.

Раніше повідомлялося, що сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.

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