У першостях двомісних саней серед юнаків та дівчат українські дуети Вадим Микиєвич/Богдан Бабура та Надія Антонюк/Олександра Мох увійшли до топ-5 найсильніших

Джерело - Національний олімпійський комітет.

В німецькому місті Альтенберг завершився п’ятий етап юнацького Кубка світу з санного спорту.

Про це повідомляє НОК України.

У змаганнях одномісних саней серед дівчат Юліана Туницька з Тернопільщини виборола золоту нагороду.

У першостях двомісних саней серед юнаків та дівчат українські дуети Вадим Микиєвич-Богдан Бабура та Надія Антонюк-Олександра Мох увійшли у ТОП-5 найсильніших.

Нагадаємо, українці стали срібними призерами Різдвяної гонки.

Раніше повідомлялося, що сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.