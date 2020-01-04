Джерело - Національний олімпійський комітет.
В німецькому місті Альтенберг завершився п’ятий етап юнацького Кубка світу з санного спорту.
Про це повідомляє НОК України.
У змаганнях одномісних саней серед дівчат Юліана Туницька з Тернопільщини виборола золоту нагороду.
У першостях двомісних саней серед юнаків та дівчат українські дуети Вадим Микиєвич-Богдан Бабура та Надія Антонюк-Олександра Мох увійшли у ТОП-5 найсильніших.
Нагадаємо, українці стали срібними призерами Різдвяної гонки.
Раніше повідомлялося, що сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.