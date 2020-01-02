Барбоза змінив вагову категорію

Ветеран UFC перейшов до напівлегкої ваги

Ветеран UFC Едсон Барбоза спустився з легкої у напівлегку вагу.

Про це менеджер бразильця Алекс Девіс заявив в інтерв'ю MMAJunkie.

"Перехід у напівлегку вагу відкриє для нього безліч можливостей. Едсон важче набирати зайву вагу, ніж скидати його. Йому є сенс спробувати свої сили в 145-й фунтах. Після того, що зробив Жозе Альдо, мені здається, що Едсон заслуговує шансу побитися там", - зазначив Девіс.

В останній раз Барбоза бився на початку вересня на UFC 242, де програв роздільним рішенням суддів Полу Фелдеру.

Раніше, у США помер чотириразовий чемпіон світу.