 Карлсен став чемпіоном світу зі швидких шахів | Шахи | Champion.com.ua
Мій профіль
Українці стали срібними призерами Різдвяної гонки
Вчора 20:39 3396
Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України
Сьогодні 11:15 608
Українець Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки
Вчора 22:26 590
Лунін може перейти до українського клубу
Вчора 22:09 3152
Українці фінішували третіми у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 19:50 1280
Різдвяна гонка. Український слід. ВІДЕО
Вчора 14:48 3906
Найкращі голи 19 туру АПЛ
Вчора 14:15 253
Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару
Вчора 13:49 2471
Русин хоче стати лідером Динамо
Вчора 12:11 1669
Він подобався Венгеру і їхав в Лондон підписувати контракт... Життя та смерть Іллі Цимбаларя
Вчора 11:38 3762
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:33 Футбол Екс-тренер збірної Іспанії очолив Монако 34
11:28 Блог Відео дня. Девіс ефектно нокаутував Гамбоа 116
11:15 Шахи Пономарьов: Нічого не залишається, як наслідувати приклад Ельянова і залишити федерацію шахів України 608
10:57 Футбол Керівництво Вест Гема знайшло заміну Пеллегріні 326
10:55 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 302625
10:50 Пряма трансляція Ліверпуль - Вулвергемптон: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE 854
10:39 Біатлон Різдвяна гонка-2019: відео 460
10:26 Хокей Сан-Хосе знищив Філадельфію, Рейнджерс здолав Торонто. Результати матчів НХЛ 125
10:15 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 190787
10:11 Пряма трансляція Арсенал - Челсі: онлайн-трансляція матчу 20 туру АПЛ. LIVE 329
10:10 ММА Ємельяненко - Джексон: відео нокауту 1571
09:55 Футбол Осієк допускає можливість продажу Марича, яким цікавиться Динамо 315
09:40 Шахи Карлсен став чемпіоном світу зі швидких шахів 241
09:32 Блог Як ти, Шумі? Шість років тому Міхаель Шумахер отримав важку травму 546
09:26 Бокс Девіс - Гамбоа: відео бою 897
09:10 Бокс Гарсія: Бій Ломаченко - Девіс ніколи не відбудеться 1308
08:36 Бокс Девіс ефектно нокаутував Гамбоа 1353
08:08 ММА Ємельяненко нокаутував Джексона у першому раунді 1773
07:39 Бокс Паскаль роздільним рішенням суддів переміг Джека 677
01:51 Пряма трансляція Джервонта Девіс - Юріоркіс Гамбоа: онлайн-трансляція бою за титул WBA. LIVE 7976
00:36 Футбол Бернлі – Манчестер Юнайтед 0:2. Огляд матчу 303
28 Грудня 2019
23:53 Футбол Динамо побореться з Селтіком за нападника Слована 589
23:47 Футбол Один з лідерів Другої ліги ризикує втратити професійний статус 384
23:41 Футбол Манчестер Юнайтед переміг Бернлі у 20 турі АПЛ 158
23:32 Футбол Команда Ярмоленка залишилася без головного тренера 754

Карлсен став чемпіоном світу зі швидких шахів

Сьогодні 09:40 241 0
Чергове досягнення норвезького чемпіона
Карлсен став чемпіоном світу зі швидких шахів
#Карлсен, #ЧС

Джерело - Sport Arena.

Норвезький гросмейстер і діючий чемпіон світу з класичних шахів Магнус Карлсен виграв чемпіонат світу з рапіду, який проходив у Москві.

Після 15 зіграних турів він набрав 11,5 очка.

Слідом за норвежцем розташувалися іранець Аліреза Фіруджа, американець Хікару Накамура і росіянин Владислав Артем'єв, які набрали по 10,5 очка.

Цікаво, що 29-річний Карлсен втретє став чемпіоном світу зі швидких шахів.

Найкращим з українців став Антон Коробов, який зумів набрати 10 очок з 15 можливих і посів 10 місце.

Раніше, сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві.

Коментарі ()