Карлсен став чемпіоном світу зі швидких шахів

Чергове досягнення норвезького чемпіона

Джерело - Sport Arena.

Норвезький гросмейстер і діючий чемпіон світу з класичних шахів Магнус Карлсен виграв чемпіонат світу з рапіду, який проходив у Москві.

Після 15 зіграних турів він набрав 11,5 очка.

Слідом за норвежцем розташувалися іранець Аліреза Фіруджа, американець Хікару Накамура і росіянин Владислав Артем'єв, які набрали по 10,5 очка.

Цікаво, що 29-річний Карлсен втретє став чемпіоном світу зі швидких шахів.

Найкращим з українців став Антон Коробов, який зумів набрати 10 очок з 15 можливих і посів 10 місце.

Раніше, сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві.