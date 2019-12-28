Сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбулися заключні партії 9-12 турів чемпіонату світу зі швидких шахів (рапід).
Анна Музичук посіла 6-е місце на турнірі, Марія - 7-е.
В останньому 12-му туру Анна білими зіграла внічию з росіянкою Ольгою Гірей, Марія білими зіграла внічию з росіянкою Баїр Кованова.
1. Леї Тінцзе (Китай) - 9
2. Хампі Конеру (Індія) - 9
3. Катерина Аталик (Туреччина) - 9
6. Анна Музичук (Україна) - 8,5
7. Марія Музичук (Україна) - 8,5
25. Анна Ушеніна (Україна) - 7,5
32. Інна Гапоненко (Україна) - 7
36. Юлія Осьмак (Україна) - 7
50. Євгенія Долуханова (Україна) - 6,5
63. Наталія Букса (Україна) - 6
82. Наталія Жукова (Україна) - 5,5
92. Ірина Барчук (Україна) - 5
Раніше, Гоцул заявляв про недостатність фінансування легкоатлетів.
Нагадаємо, у кожній області України буде побудовано мультиспортивний комплекс.