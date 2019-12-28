Сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві

Анна посіла 6-е місце, Марія - 7-е

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбулися заключні партії 9-12 турів чемпіонату світу зі швидких шахів (рапід).

Анна Музичук посіла 6-е місце на турнірі, Марія - 7-е.

В останньому 12-му туру Анна білими зіграла внічию з росіянкою Ольгою Гірей, Марія білими зіграла внічию з росіянкою Баїр Кованова.

Чемпіонат світу

Шахи, рапід

Москва

1. Леї Тінцзе (Китай) - 9

2. Хампі Конеру (Індія) - 9

3. Катерина Аталик (Туреччина) - 9

6. Анна Музичук (Україна) - 8,5

7. Марія Музичук (Україна) - 8,5

25. Анна Ушеніна (Україна) - 7,5

32. Інна Гапоненко (Україна) - 7

36. Юлія Осьмак (Україна) - 7

50. Євгенія Долуханова (Україна) - 6,5

63. Наталія Букса (Україна) - 6

82. Наталія Жукова (Україна) - 5,5

92. Ірина Барчук (Україна) - 5

Раніше, Гоцул заявляв про недостатність фінансування легкоатлетів.

Нагадаємо, у кожній області України буде побудовано мультиспортивний комплекс.