 Сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві | Шахи | Champion.com.ua
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Сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві

Сьогодні 22:45 146 0
Анна посіла 6-е місце, Марія - 7-е
Сестри Музичук потрапили до ТОП-10 чемпіонату світу у Москві
#Музичук, #ЧС, #Москва

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбулися заключні партії 9-12 турів чемпіонату світу зі швидких шахів (рапід).

Анна Музичук посіла 6-е місце на турнірі, Марія - 7-е. 

В останньому 12-му туру Анна білими зіграла внічию з росіянкою Ольгою Гірей, Марія білими зіграла внічию з росіянкою Баїр Кованова. 

Чемпіонат світу
Шахи, рапід
Москва

1. Леї Тінцзе (Китай) - 9

2. Хампі Конеру (Індія) - 9

3. Катерина Аталик (Туреччина) - 9

6. Анна Музичук (Україна) - 8,5

7. Марія Музичук (Україна) - 8,5

25. Анна Ушеніна (Україна) - 7,5

32. Інна Гапоненко (Україна) - 7

36. Юлія Осьмак (Україна) - 7

50. Євгенія Долуханова (Україна) - 6,5

63. Наталія Букса (Україна) - 6

82. Наталія Жукова (Україна) - 5,5

92. Ірина Барчук (Україна) - 5

Раніше, Гоцул заявляв про недостатність фінансування легкоатлетів.

Нагадаємо, у кожній області України буде побудовано мультиспортивний комплекс.

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