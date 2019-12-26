Хабібу не цікавий бій з Мейвезером

Хабіба не збирається йти слідами Мак-Грегора

Чемпіона UFC у легкому дивізіоні Хабіба Нурмагомедова (28-0) не цікавить боксерський поєдинок з Флойдом Мейвезером.

Про це він заявив в інтерв'ю Vesti.kz.

"Те, що зробив Конор, для мене не є показником. І Мак-Грегор - не авторитет для мене", - зазначив Хабіб.

Хабіб не збирається йти слідами Конора Мак-Грегора, який боксував з Мейвезером у 2017 році і програв технічним нокаутом в 10-раунді.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.

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