Хабібу не цікавий бій з Мейвезером

Джерело - xsport.ua.
Чемпіона UFC у легкому дивізіоні Хабіба Нурмагомедова (28-0) не цікавить боксерський поєдинок з Флойдом Мейвезером.
Про це він заявив в інтерв'ю Vesti.kz.
"Те, що зробив Конор, для мене не є показником. І Мак-Грегор - не авторитет для мене", - зазначив Хабіб.
Хабіб не збирається йти слідами Конора Мак-Грегора, який боксував з Мейвезером у 2017 році і програв технічним нокаутом в 10-раунді.
Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.
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