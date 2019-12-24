 Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько | Гімнастика | Champion.com.ua
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Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько

Вчора 23:54 1095 1
Художній гімнастиці треба хоча б 16 мільйонів гривень
Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько
#Дерюгіна, #гімнастика

Джерело - Главком.

Художня гімнастика в Україні недоотримає від держави в олімпійський рік двох третин від необхідних для підготовки до основного старту чотириріччя коштів.

Про це заявила тренер збірної України Ірина Дерюгіна в інтерв'ю РБК.

"На останній нараді в міністерстві дали зрозуміти, що за формулою, згідно з якою буде фінансуватися спорт, вже нічого неможливо змінити. Для художньої гімнастики грошей не те що бракує, їх катастрофічно мало.

Нам треба хоча б 16 мільйонів гривень, а дають 4,9 млн. Смішна сума, тим більше в олімпійський рік. На ці гроші ми зможемо поїхати тільки на два-три старти в індивідуальних вправах. На підготовку дівчат у групових вправах немає жодної копійки.

А зараз у всіх просто шок. Здійснюється диверсія проти спорту. Нервують тренери, спортсмени. Колись Україна подарувала світу художню гімнастику як олімпійський вид спорту. Як футбол у Британії, так художня гімнастика може стати візитівкою нашої країни. Адже у нас найсильніша школа, мене розривають з інших країн і просять наших тренерів. А влада тим часом перетворює нас на посміховисько і не може забезпечити навіть необхідний мінімум", - зазначила Дерюгіна. 

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