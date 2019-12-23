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Родрігес повернувся до іспанського клубу

Вчора 23:40 431 0
Екс-наставник Продексіма Родрігес очолив іспанський Індустріас Санта-Колома
Родрігес повернувся до іспанського клубу
#Продексім, #Родрігес

Джерело - futsalua.org.

Хаві Родрігес залишив посаду головного тренера херсонського Продексіма, і повернувся до іспанського Індустріас Санта-Колома. 

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Офіційна презентація нового наставника відбудеться завтра, а свій перший матч в новій якості Родрігес проведе 5 січня проти Пескадос Рубен Бурела.

Це не перша поява Хаві в Санта-Коломі. Саме у футболці місцевого клубу (Індастріас Гарсія) він дебютував у Національній лізі Іспанії та провів тут п'ять років (1992-1997 рр.). Тут же почалася його тренерська кар'єра, коли Родрігес очолив Ла Юніон у Сегунді, другому за силою футзальному дивізіоні Іспанії.

Після 15 турів Індастріас Санта Колома займає 13 місце у Прімері, і від зони вильоту команду відділяє лише три очки.

Раніше, Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги.

Нагадаємо, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.

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