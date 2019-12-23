Родрігес повернувся до іспанського клубу

Екс-наставник Продексіма Родрігес очолив іспанський Індустріас Санта-Колома

Хаві Родрігес залишив посаду головного тренера херсонського Продексіма, і повернувся до іспанського Індустріас Санта-Колома.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Офіційна презентація нового наставника відбудеться завтра, а свій перший матч в новій якості Родрігес проведе 5 січня проти Пескадос Рубен Бурела.

Це не перша поява Хаві в Санта-Коломі. Саме у футболці місцевого клубу (Індастріас Гарсія) він дебютував у Національній лізі Іспанії та провів тут п'ять років (1992-1997 рр.). Тут же почалася його тренерська кар'єра, коли Родрігес очолив Ла Юніон у Сегунді, другому за силою футзальному дивізіоні Іспанії.

Після 15 турів Індастріас Санта Колома займає 13 місце у Прімері, і від зони вильоту команду відділяє лише три очки.

Раніше, Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги.

Нагадаємо, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.