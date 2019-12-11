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У Росії вже пропонують влаштувати власні Олімпійські ігри

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Спікер Ради Федерації прокоментувала рішення WADA
У Росії вже пропонують влаштувати власні Олімпійські ігри
#Матвієнко, #Росія

Джерело - espreso.tv.

У зв'язку з санкціїями WADA росіянам слід проводити власні Олімпійські ігри.

Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

"Це рішення свідчить про очевидну кризу інститутів світового спорту. Я вважаю, що Росія може у себе проводити свої ігри. Я вважаю, що спортсмени повинні самі вирішувати, будуть вони брати участь в Олімпіаді чи ні. Вкладено дуже багато праці і зусиль спортсменів в цю підготовку", - сказала Матвієнко.

Раніше, президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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