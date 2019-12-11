У Росії вже пропонують влаштувати власні Олімпійські ігри

У зв'язку з санкціїями WADA росіянам слід проводити власні Олімпійські ігри.

Про це заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

"Це рішення свідчить про очевидну кризу інститутів світового спорту. Я вважаю, що Росія може у себе проводити свої ігри. Я вважаю, що спортсмени повинні самі вирішувати, будуть вони брати участь в Олімпіаді чи ні. Вкладено дуже багато праці і зусиль спортсменів в цю підготовку", - сказала Матвієнко.