Продексім переграв ХІТ у 10 турі Екстра-ліги

Херсонська команда продовжує втримувати лідерство у лізі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд херсонський Продексім переміг ХІТ.

Гостям вдалося відкрити рахунок. Але досить швидко Продексім не лише зрівняв рахунок, але і вийшов вперед. Після перерви команди обмінялися забитими голами.

Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.

Чоловіки.

10 тур, 8 грудня

Продексім - ХІТ 4:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 4 Педяш, 1:1 - 6 Зварич, 2:1 - 7 Сорокін, 3:1 - 15 Роніньо, 4:1 - 24 Білоцерківець, 4:2 - 24 Сірий

Раніше, Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги.

Нагадаємо, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.