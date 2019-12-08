Продексім переграв ХІТ у 10 турі Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд херсонський Продексім переміг ХІТ.
Гостям вдалося відкрити рахунок. Але досить швидко Продексім не лише зрівняв рахунок, але і вийшов вперед. Після перерви команди обмінялися забитими голами.
Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.
Чоловіки.
10 тур, 8 грудня
Продексім - ХІТ 4:2 (3:1)
Голи: 0:1 - 4 Педяш, 1:1 - 6 Зварич, 2:1 - 7 Сорокін, 3:1 - 15 Роніньо, 4:1 - 24 Білоцерківець, 4:2 - 24 Сірий
Раніше, Продексім знищив Кардинал-Рівне у 9 турі Екстра-ліги.
Нагадаємо, Гусєв і Алієв гратимуть за футзальний клуб.