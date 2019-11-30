Фергюсон підписав контракт на бій з Хабібом

Бій відбудеться в квітні 2020 року

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон підписав контракт на бій з чинним володарем титулу Хабібом Нурмагомедова.

Про це повідомляє MMA Fighting .

Боєць був присутній особисто на зустрічі з керівництвом UFC. Поєдинок повинен відбутися на турнірі UFC в Брукліні 18 квітня 2020 року.

В активі Фергюсона 12 перемог поспіль. У червні він технічним нокаутом переміг Дональда Серроне. У свою чергу Нурмагомедов здобув 28 перемог в MMA. В останньому поєдинку він достроково переміг Дастіна Порье на турнірі UFC 242.

Хабіб вже поставив підпис під угодою про проведення поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов буде битися із Фергюсоном у США.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.