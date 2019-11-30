 Фергюсон підписав контракт на бій з Хабібом | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Російський журналіст: Наші пропагандони повинні відповісти перед міжнародним трибуналом
Вчора 13:53 2910
Зоря перемогла Карпати у 16 турі УПЛ
Сьогодні 15:50 126
Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE
Сьогодні 15:43 173
Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу
Сьогодні 14:47 389
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 12:51 61688
Жеребкування Євро-2020: ОНЛАЙН
Сьогодні 08:53 1787
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 08:50 5309
УАФ оголосила трійку претендентів на звання найкращого гравця року в Україні
Вчора 23:09 765
Бій Усик - Чісора може відбутися у 2020 році
Вчора 20:09 791
Що потрібно Динамо для виходу в плей-оф Ліги Європи
Вчора 16:46 4296 1
Блоги
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти
Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:54 259
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак
Про Росію, трансляції біатлону та спорт поза політикою - Бринзак Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:30 374
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 18:14 1664
Дурдом Динамо і диво Шахтаря - ТаТоТаке
Дурдом Динамо і диво Шахтаря - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:53 818 1
Яремчук, Мораес та безліч інших. Колишні гравці Динамо, які заграли в інших клубах
Яремчук, Мораес та безліч інших. Колишні гравці Динамо, які заграли в інших клубах Valeriy Ruchka
Вчора 09:57 868
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:27 Біатлон Підгрушна здобула срібло у спринті на Кубку IBU 24
16:22 Футбол Ньюкасл відібрав очки у Манчестер Сіті в 14 турі АПЛ 56
16:10 Футбол Реал з труднощами здолав Алавес у 15 турі Ла-Ліги 93
15:58 Футбол Дніпро-1 на виїзді переграв Львів у 16 турі УПЛ 121
15:51 Баскетбол Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі 106
15:50 Футбол Зоря перемогла Карпати у 16 турі УПЛ 126
15:43 Футбол Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ. LIVE 173
15:33 ММА Фергюсон підписав контракт на бій з Хабібом 150
15:26 Євро-2020 Росіянам можуть спростити в'їзд до країн проведення Євро-2020 270
15:06 Футбол Зінченко зустрівся з Шевченком у Манчестері 735
14:47 Біатлон Україна посіла 4 місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу 389
14:33 Футбол Директор Інгульця: Думати - не найсильніша риса Рафаїлова 281
14:15 Біатлон Фуркад: Це один з моїх останніх сезонів 153
13:58 Волейбол Знову лідери здобули перемоги. Результати других матчів 5 туру Суперліги 240
13:40 Бокс Канело відмовився від чемпіонського титулу WBA 245
13:23 Футбол Президент Наполі поставив ультиматум гравцям клубу 573
13:06 Футбол Сампдорії запропонували підписати екс-форварда Шахтаря 448
12:51 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 61688
12:46 Футбол Гвардіола: Емері - неймовірний тренер 286
12:15 Футбол Гомес: Коли у Соля з'явиться шанс, він ним обов'язково скористається 315
11:53 Хокей Дніпро - Динамо 12:0. Огляд матчу 768
11:44 Баскетбол Данк Рендла - момент дня в НБА 170
11:20 Футбол Руні провів переше тренування у новому клубі 318
11:05 Футбол Ворскла - Колос: прев'ю матчу УПЛ 300
10:54 Блог Уболівай до кінця. Шахтар презентував промо вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти 259

Фергюсон підписав контракт на бій з Хабібом

Сьогодні 15:33 150 0
Бій відбудеться в квітні 2020 року
Фергюсон підписав контракт на бій з Хабібом
#Хабіб, #Фергюсон

Джерело - iSport.ua.

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон підписав контракт на бій з чинним володарем титулу Хабібом Нурмагомедова.

Про це повідомляє MMA Fighting .

Боєць був присутній особисто на зустрічі з керівництвом UFC. Поєдинок повинен відбутися на турнірі UFC в Брукліні 18 квітня 2020 року.

В активі Фергюсона 12 перемог поспіль. У червні він технічним нокаутом переміг Дональда Серроне. У свою чергу Нурмагомедов здобув 28 перемог в MMA. В останньому поєдинку він достроково переміг Дастіна Порье на турнірі UFC 242. 

Хабіб вже поставив підпис під угодою про проведення поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедов буде битися із Фергюсоном у США.

Нагадаємо, Нурмагомедов назвав умови реваншу із Мак-Грегором.

Коментарі ()