 Продексім – Барселона 2:4. Огляд матчу | Футзал | Champion.com.ua
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Продексім – Барселона 2:4. Огляд матчу

Вчора 23:54 306 0
Огляд матчу Ліги чемпіонів Продексім – Барселона
Продексім – Барселона 2:4. Огляд матчу
#Продексім, #Барселона, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Херсонський Продексім у групі D елітного раунду Ліги чемпіонів поступився іспанській Барселоні.

Ліга чемпіонів. Елітний раунд

Група D

2 тур, 21 листопада

Продексім – Барселона  2:4

Голи: 1:0 – 2 Роніньо, 1:1 – 3 Дієго, 1:2 – 8 Феррао, 1:3 – 29 Шираїши, 2:3 – 32 Зварич, 2:4 – 40 Лосано

Продексім: Ципун – Скорий, Роніньо, Волянюк, Ланько – Савенко, Давід, Зварич, Д. Сорокін, Шотурма, Білоцерківець, Бессалов, Корсун.

Барселона: Плана – Айкардо, Дієго, Феррао, Хоселіто – Хуанхо, Повіль, Рожер, Шираїши, Адольфо, Лосано, Рівільос, Марсеніо.

Раніше, Продексім стартував з перемоги в елітному раунді Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.

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