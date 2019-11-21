Продексім стартував з перемоги в елітному раунді Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Херсонський Продексім розпочав свій шлях у групі D елітного раунду Ліги чемпіонів з мінімальної перемоги над мінською Сталіцею.
Вже сьогодні, у другому турі раунду українська команда зіграє проти каталонської Барселони – колишнього клубу головного тренера Хаві Родрігеса.
Ліга чемпіонів. Елітний раунд
Група D
1 тур, 20 листопада
Сталіця – Продексім 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Давід, 0:2 - 36 Волянюк, 1:2 - 37 Жигалко
Жигалко, 37 – Давід, 16, Волянюк, 36
Раніше, ІнБев сенсаційно розгромив Ураган.
Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.