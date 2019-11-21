Продексім поступився Барселоні у Лізі чемпіонів

Джерело - sport.ua.
Херсонський Продексім у групі D елітного раунду Ліги чемпіонів не зміг нічого протиставити іспанській Барселоні.
Груповий етап для херсонського Продексіма буде завершувати поєдинок проти празької Спарти.
Ліга чемпіонів. Елітний раунд
Група D
2 тур, 21 листопада
Продексім – Барселона 2:4
Голи: 1:0 – 2 Роніньо, 1:1 – 3 Дієго, 1:2 – 8 Феррао, 1:3 – 29 Шираїши, 2:3 – 32 Зварич, 2:4 – 40 Лосано
Продексім: Ципун – Скорий, Роніньо, Волянюк, Ланько – Савенко, Давід, Зварич, Д. Сорокін, Шотурма, Білоцерківець, Бессалов, Корсун.
Барселона: Плана – Айкардо, Дієго, Феррао, Хоселіто – Хуанхо, Повіль, Рожер, Шираїши, Адольфо, Лосано, Рівільос, Марсеніо.
Раніше, Продексім стартував з перемоги в елітному раунді Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.