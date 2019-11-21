 Україна виграла чемпіонат світу із ММА | ММА | Champion.com.ua
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Україна виграла чемпіонат світу із ММА

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Україна виграла чемпіонат світу із ММА
#ММА, #Україна

Джерело - xsport.uа.

Команда Української Федерації Змішаних Бойових Мистецтв (UFCMMA) в Сінгапурі виграла чемпіонат світу GAMMA.

Українські бійці завоювали п'ять золотих, три срібні і три бронзові медалі.

Золоті нагороди здобув Роман Сиркін (до 52,2 кг), Денис Бондар (до 61,2 кг), Ігор Шмиголь (до 65,8 кг), Єгор Костюченко (до 77,1 кг) і Валентина Семаль (до 47,6 кг ). Другими стали Артур Воробйов (до 77,1 кг), Еміль Усейнов (від 93 кг) і Людмила Ілюк (до 52,2 кг).

Бронзові нагороди завоювали Дарина Іванова (до 56,7 кг), Дар'я Чибісова (до 61,2 кг) та Ірина Піцик (до 72,6 кг).

Нагадаємо, іранська дівчина померла після бою зі змішаних єдиноборств.

Раніше, український боєць знищив суперника та став чемпіоном світу.

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