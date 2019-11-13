Мотор програв Вардару у 7 турі SEHA-Ліги

Сил в українців не вистачило на увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі SEHA-Ліги з гандболу зустрічалися лідери групи А - Вардар і Мотор.

Українська команда старалася на рівних грати з фаворитом, але молодих гравців не вистачило на увесь матч. Вардар святкував перемогу з перевагою у сім м’ячів - 44:37.

Відзначимо, що після звільнення Миколи Степанця команду до зустрічі з Вардаром готували Євген Будко і Сергій Серенко. На цьому матчі тренерський штаб використовував кількох молодих виконавців. Водночас, основний склад Мотора під керівництвом Ростислава Ланевича залишився в Запоріжжі і продовжує підготовку до виїзних матчів Ліги Чемпіонів проти Монпельє (17 листопада) і Кіля (20 листопада).

SEHA-Ліга з гандболу

Група А

7 тур, 13 листопада

Вардар - Мотор 44:37 (20:19)