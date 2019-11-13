Мотор призначив тренерів на матч проти Вардара

Тренерський тандем вже приступив до своїх безпосередніх обов'язків

Запорізький Мотор призначив виконуючих обов'язки головного тренера клубу. Тимчасово цю посаду займуть Євген Будко і Сергій Серенко.

Про це повідомляє XSPORT.ua.

Тренерський тандем вже приступив до своїх безпосередніх обов'язків і буде готувати команду до матчу SEHA-Ліги проти македонського Вардара. Відзначимо, що на цей поєдинок тренерським штабом було прийнято рішення залучити молодь. Матч в Скоп'є відбудеться сьогодні, 13 листопада. Початок зустрічі о 21:10 за київським часом. Зараз Мотор лідирує в SEHA-Лізі, здобувши сім перемог в семи стартових турах.

Водночас, основний склад Мотора під керівництвом Ростислава Ланевича залишився в Запоріжжі і продовжує підготовку до виїзних матчів Ліги Чемпіонів проти Монпельє (17 листопада) і Кіля (20 листопада).

У турнірній таблиці ЛЧ українці з одним очком залишаються на останньому місці в групі, лише раз здобувши нічию в семи зустрічах.

Нагадаємо, що після останнього туру групового етапу Ліги Чемпіонів, Мотор прийняв рішення звільнити Миколу Степанця з поста головного тренера через незадовільні результати клубу саме в єврокубках.