Три українки програли у 1/32 фіналу турніру Glaive de Tallinn

Джерело - Чемпіон.
На 50-му турнірі Glaive de Tallinn, який є етапом Кубка світу, три українські фехтувальниці на шпагах провели поєдинки 1/32 фіналу.
Ксенія Пантелєєва програла росіянці Віолетті Колобовій - 11:15.
Також не вдало провела свій поєдинок ще дві українки. Юлія Свистіль поступилася француженці Жозефі Жаке Андре Коквін - 13:15.
Олена Кривицька програла угорці Естер Мухарі - 11:12
Раніше, Свистіль та Пантелєєва вийшли до 1/32 фіналу.
Нагадаємо, у Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних.