Три українки програли у 1/32 фіналу турніру Glaive de Tallinn

Дві українки програли в 1/32 фіналу

Джерело - Чемпіон.

На 50-му турнірі Glaive de Tallinn, який є етапом Кубка світу, три українські фехтувальниці на шпагах провели поєдинки 1/32 фіналу.

Ксенія Пантелєєва програла росіянці Віолетті Колобовій - 11:15.

Також не вдало провела свій поєдинок ще дві українки. Юлія Свистіль поступилася француженці Жозефі Жаке Андре Коквін - 13:15.

Олена Кривицька програла угорці Естер Мухарі - 11:12

Раніше, Свистіль та Пантелєєва вийшли до 1/32 фіналу.

Нагадаємо, у Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних.