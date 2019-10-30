У Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних

У Києві з’явилося три зірки легендарних спортсменів

У столиці України відзначили видатних українських спортсменів.

Про це повідомляє НОК.

У Києві на Площі зірок з'явилися три особливі зірки - на честь легендарного олімпійського чемпіона зі стребків із жердиною, 35-разового світового рекордсмена Сергія Бубки, відомого футболіста, лауреата Золотого м’яча Ігоря Бєланова та найуспішнішого вітчизняного гандбольного тандему, який підкорив усі спортивні вершини - Ігоря та Зінаїди Турчиних.

"Життя та здобутки наших олімпійців мають стати дороговказом для підростаючого покоління. А ці зірки, є своєрідними маячками, які нагадують про видатні досягнення наших співгромадян. Звісно не всі стануть легендами, але, сподіваюся, маючи за приклад такі історії успіху, наша молодь буде черпати натхнення для підкорення власних вершин", - розповів Бубка.

Нагадаємо, Бубка переобраний на посаду віце-президента IAAF.