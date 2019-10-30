У Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних

Мій профіль
Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 01:40 1354
Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 10:25 3795
Динамо Київ - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН
Сьогодні 02:05 420
Ібрагімович оголосив про повернення в Європу
Сьогодні 01:16 636
Хімік переміг Оломоуц у неймовірному матчі кваліфікації і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів
Вчора 20:57 1830
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Вчора 18:52 4074
Світоліна - Халеп: історія протистоянь і цікаві факти
Вчора 18:32 821
Палкін назвав найуспішніший трансфер Шахтаря
Вчора 16:50 2887
Світоліна - Халеп: анонс і прогноз матчу WTA Finals Shenzhen
Вчора 14:56 3075
Фенербахче хоче підписати Миколенка
Вчора 13:27 1777
Навколо спорту
Блоги
Мессі знову феєрить! Шикарний гол аргентинця зі штрафного
Мессі знову феєрить! Шикарний гол аргентинця зі штрафного Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:49 215
Марадона керував командою сидячи на троні
Марадона керував командою сидячи на троні Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:58 542
Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA
Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:28 1284
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової
Світоліна у вогні! Феноменальний розіграш українки у грі проти Плішкової Андрій Твердохліб
Вчора 23:27 1382
На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007
На кубку світу з регбі буде повторення фіналу 2007 Іван Чуперка
Вчора 23:07 559
Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса
Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса Андрій Твердохліб
Вчора 22:55 806
Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів
Неймовірні емоції українських волейболісток після історичного виходу в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:09 969
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин
Президент федерації біатлону України дивно пожартував з україно-російських відносин Андрій Твердохліб
28.10.2019 22:20 1790
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут Андрій Твердохліб
28.10.2019 19:43 3623
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року Андрій Твердохліб
28.10.2019 17:23 6140
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:54 Блог Одноклубник Леня отримав моторошну травму під час матчу НБА 24
11:38 Теніс Снігур поступилася на старті турніру у Китаї 323
11:22 Футзал В Україні можуть відбутися матчі Елітного раунду чемпіонату світу з футзалу 136
11:05 Баскетбол Лейкерс знищили Мемфіс, Аталанта поступилася Маямі. Результати матчів НБА 140
10:49 Блог Мессі знову феєрить! Шикарний гол аргентинця зі штрафного 220
10:46 Футбол Санжар хоче зміцнити Карпати досвідченими футболістами 255
10:29 Футбол Брешія - Інтер 1:2. Огляд матчу 144
10:25 Пряма трансляція Світоліна - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 3795
10:17 Футбол Палкін вказав причину зриву трансферу Степаненка у Крістал Пелес 296
09:58 Блог Марадона керував командою сидячи на троні 548
09:51 Хокей Піттсбург розгромив Філадельфію, Рейнджерс здолав Тампу. Результати матчів НХЛ 163
09:36 Футбол Барселона - Вальядолід 5:1. Огляд матчу 426
09:28 Футбол В УЄФА відзначили гол суперників Динамо у Лізі Європи 331
09:04 Футбол Мессі обійшов Роналду по голам за клуб 1030
08:45 Інше У Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних 294
08:32 Футбол Двох гравців Серії А дискваліфікували за богохульство 632
08:15 Футбол У Сербії образилися на відповідь українських фанатів за стяг «ДНР» 2578
07:49 Футбол Шахтар фаворит у грі проти Динамо в Кубку України 401
07:30 Теніс Світоліна - Халеп: букмекери назвали фаворита 1152
02:05 Футбол Динамо Київ - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН 420
01:40 Футбол Динамо Київ - Шахтар: анонс і прогноз 1/8 фіналу Кубку України 1354
01:28 Блог Світоліна - Халеп: яскраве промовідео до матчу на Підсумковому турнірі WTA 1289
01:16 Футбол Ібрагімович оголосив про повернення в Європу 636
00:48 Пряма трансляція Динамо Київ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 Кубку України. LIVE 2091
00:06 Футбол Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги 795

У Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних

Сьогодні 08:45 294 0
У Києві з’явилося три зірки легендарних спортсменів
У Києві з’явилися зірки на честь Бубки, Бєланова і подружжя Турчиних
#НОК, #Бубка, #Бєланов

Джерело - noc-ukr.org.

У столиці України відзначили видатних українських спортсменів.

Про це повідомляє НОК.

У Києві на Площі зірок з'явилися три особливі зірки - на честь легендарного олімпійського чемпіона зі стребків із жердиною, 35-разового світового рекордсмена Сергія Бубки, відомого футболіста, лауреата Золотого м’яча Ігоря Бєланова та найуспішнішого вітчизняного гандбольного тандему, який підкорив  усі спортивні вершини -  Ігоря та Зінаїди Турчиних.

 "Життя та здобутки наших олімпійців мають стати дороговказом для підростаючого покоління. А ці зірки, є своєрідними маячками, які нагадують про видатні досягнення наших співгромадян. Звісно не всі стануть легендами, але, сподіваюся, маючи за приклад такі історії успіху, наша молодь буде черпати натхнення для підкорення власних вершин", - розповів Бубка.

Нагадаємо, Бубка переобраний на посаду віце-президента IAAF.

Коментарі ()