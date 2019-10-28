CAS дискваліфікував двох російських спортсменів

Російських спортсменів знову спіймали на допінгу

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російських легкоатлеток Юлію Гущину і Анну Назарову за допінг.

Про це повідомляє Р-Спорт.

Після контрольної перевірки у пробах росіянок з Олімпіади-2012 року виявлено заборонені речовини.

Гущину дискваліфікували на чотири роки з 27 березня 2017 року. Також анульовано всі її результати за період з 1 вересня 2011 по 31 грудня 2014 року.

Назарову дискваліфікували на два роки з 17 травня 2017 року. Її результати анульовано з 8 серпня 2012 по 31 серпня 2014 року.

Раніше, IBU анулював результати Васильєвої.

Нагадаємо, у Росії визнали масову підміну допінг-проб.