CAS дискваліфікував двох російських спортсменів

Джерело - glavcom.ua.
Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російських легкоатлеток Юлію Гущину і Анну Назарову за допінг.
Про це повідомляє Р-Спорт.
Після контрольної перевірки у пробах росіянок з Олімпіади-2012 року виявлено заборонені речовини.
Гущину дискваліфікували на чотири роки з 27 березня 2017 року. Також анульовано всі її результати за період з 1 вересня 2011 по 31 грудня 2014 року.
Назарову дискваліфікували на два роки з 17 травня 2017 року. Її результати анульовано з 8 серпня 2012 по 31 серпня 2014 року.
Раніше, IBU анулював результати Васильєвої.
Нагадаємо, у Росії визнали масову підміну допінг-проб.