Мак-Грегор вказав, як переможе Нурмагомедова

Екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор врахує помилки під час реваншу із Хабібом Нурмагомедовим.

Про це розповів сам ірландський боєць ММА журналістам у Києві.

"Що зміню у матчі-реванші з Хабібом? Ми з командою дуже переоцінили партер Хабіба та його борцівські якості, тому трохи не правильно підготувалися. Я знаю всі свої помилки. Ми приберемо у Хабіба усі клінчі, захвати. А ще мені потрібно було ретельніше готуватися до бою й менше відволікатись", - відзначив Мак-Грегор.