ХІТ вдома розгромив ІнБев в Екстра-лізі

ХІТ очолив турнірну таблицю

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч 5-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд ХІТ- ІнБев.

У першому таймі господарі забезпечили перевагу у два м’ячі. Після перерви гравці ХІТа довели гру до логічної перемоги.

Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.

Чоловіки.

5 тур, 19 жовтня

ХІТ- ІнБев 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Чепорнюк, 2:0 - 3 Боргун, 2:1 - 27 Іванов, 3:1 - 28 Цілик, 4:1 - 33 Сірий

Раніше, Ураган розгромив Енергію.

Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.