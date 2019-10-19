ХІТ вдома розгромив ІнБев в Екстра-лізі

Джерело - Чемпіон.
Відбувся матч 5-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд ХІТ- ІнБев.
У першому таймі господарі забезпечили перевагу у два м’ячі. Після перерви гравці ХІТа довели гру до логічної перемоги.
Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.
Чоловіки.
5 тур, 19 жовтня
ХІТ- ІнБев 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Чепорнюк, 2:0 - 3 Боргун, 2:1 - 27 Іванов, 3:1 - 28 Цілик, 4:1 - 33 Сірий
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