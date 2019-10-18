Ураган розгромив Енергію, одесити здобули першу перемогу в Екстра-лізі

Чергова перемога Урагану

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два матчі 5-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд.

У протистоянні аутсайдерів чемпіонату перемогу святкував одеський Епіцентр К-Авангард, для якого це перша звитяга.

У західному дербі івано-франківський Ураган впевнено переміг львівську Енергію.

Завтра і післязавтра відбудеться по одному матчі туру.

Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.

Чоловіки.

6 тур, 18 жовтня

Епіцентр К-Авангард – Food Centre-СумДУ 3:2 (1:1)

Ураган - Енергія 4:0 (1:0)

Раніше, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.