Ураган розгромив Енергію, одесити здобули першу перемогу в Екстра-лізі

Джерело - Чемпіон.
Відбулися два матчі 5-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд.
У протистоянні аутсайдерів чемпіонату перемогу святкував одеський Епіцентр К-Авангард, для якого це перша звитяга.
У західному дербі івано-франківський Ураган впевнено переміг львівську Енергію.
Завтра і післязавтра відбудеться по одному матчі туру.
Екстра-ліга. Регулярний чемпіонат з футзалу.
Чоловіки.
6 тур, 18 жовтня
Епіцентр К-Авангард – Food Centre-СумДУ 3:2 (1:1)
Ураган - Енергія 4:0 (1:0)
Раніше, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.