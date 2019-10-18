Хімік переміг Волинь. Результати перших матчів 3 спареного туру Суперліги

Впевнені перемоги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього спареного туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

У всіх чотирьох матчах були зафіксовані перемоги з рахунком 3:0.

Завтра відбудуться другі матчі між цими командами у рамках третього спареного туру.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Жінки.

3 тур, перші матчі, 18 жовтня

Білозгар-Медуніверситет - Прометей 0:3 (20:25, 21:25, 14:25)

Волинь - Хімік 0:3 (21:25, 24:26, 15:25)

Педуніверситет-ШВСМ - Регіна-МЕГУ 3:0 (25:22, 25:9, 25:23)

Тернопіль - Полісся 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

Раніше, Хімік вийшов до наступного етапу Ліги чемпіонів.