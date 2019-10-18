Ірландський екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор не буде битися із екс-володарем титулу чемпіона у легкій вазі Френком Едгаром.

Про це заявив президент UFC Дана Вайт.

"Я ще перед боєм Конора з Мейвезером говорив, що після таких грошей він, можливо, більше ніколи не захоче битися. Після того бою він бився тільки один раз.

Конору подобається битися, і він хоче зробити це ще раз. Але битися з Френкі Едгаром він не буде. Френкі на дві вагові категорії нижче. Він повинен був зустрітися з Алджамейном Стерлінгом, але той отримав травму. Кар'єра Френкі наближається до завершення. Він знову може поборотися за титул. А організовувати його битву з Конором не має сенсу", - відзначив Вайт.