Джерело - ua.tribuna.com.
Український гімнаст Олег Верняєв приніс Україні першу медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який відбувається у Німеччині.
Верняєв здобув бронзову нагороду в багатоборстві. Сумарний результат українця - 86,973.
Це перша в кар’єрі Верняева медаль чемпіонату світу у багатоборстві, а також перша у цій дисципліні в історії України.
@Verniaiev_GyM 🇺🇦— Estela de la Torre OLY 🇲🇽 (@esteladelatorre) October 11, 2019
Final AA Individual
Barras Paralelas
Nota 15.475
D6.7/E8.775#Stuttgart2019 🇩🇪 pic.twitter.com/e7xr1LedtV
Нагадаємо, українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду.