Чемпіонат світу відбувається у німецькому Штутгарті

Український гімнаст Олег Верняєв приніс Україні першу медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який відбувається у Німеччині.

Верняєв здобув бронзову нагороду в багатоборстві. Сумарний результат українця - 86,973.

Це перша в кар’єрі Верняева медаль чемпіонату світу у багатоборстві, а також перша у цій дисципліні в історії України.

@Verniaiev_GyM 🇺🇦



Final AA Individual



Barras Paralelas

Nota 15.475

D6.7/E8.775#Stuttgart2019 🇩🇪 pic.twitter.com/e7xr1LedtV — Estela de la Torre OLY 🇲🇽 (@esteladelatorre) October 11, 2019

Нагадаємо, українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду.