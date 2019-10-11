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Верняєв виборов історичну медаль на ЧС у Німеччині

Вчора 20:01 919 0
Чемпіонат світу відбувається у німецькому Штутгарті
Верняєв виборов історичну медаль на ЧС у Німеччині
#Верняєв, #гімнастика

Джерело - ua.tribuna.com.

Український гімнаст Олег Верняєв приніс Україні першу медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який відбувається у Німеччині.

Верняєв здобув бронзову нагороду в багатоборстві. Сумарний результат українця - 86,973.

Це перша в кар’єрі Верняева медаль чемпіонату світу у багатоборстві, а також перша у цій дисципліні в історії України.

Нагадаємо, українські гімнасти вибороли 5 ліцензій на Олімпіаду.

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