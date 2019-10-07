Рижикова: У нашу команду багато хто не вірив

Легкоатлетка про естафету на ЧС

Джерело - ФЛАУ.

Українські легкоатлети хочуть, щоб була більша підтримка на трибунах легкоатлетичного стадіону.

Про це Ганна Рижикова заявила прес-службі ФЛАУ після естафети 4х400м.

"Все очікувано. Звісно, хотілось би посісти вище місце, але маємо те, що маємо. Виклалися на сто відсотків, принаймні про себе я це точно можу сказати. Розумію, що сьогодні був не такий швидкий біг, як учора. У першому колі переді мною була одна суперниця, зараз дві. Я не встигла наздогнати їх до віража, тому довелося "сидіти" за ними, а на прямій уже не встигла випередити бельгійку.

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