Рижикова: У нашу команду багато хто не вірив

Мій профіль
Бех-Романчук вирвала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 20:42 1766
Україна посіла 21 сходинку в медальному заліку чемпіонату світу
Сьогодні 09:31 421
Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною
Сьогодні 08:48 16987
Барселона розібралася із Севільєю, Атлетіко не зміг переграти Вальядолід. Результати матчів 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 856
Ювентус обіграв Інтер та вийшов на перше місце у Серії А
Вчора 23:44 654
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 23:18 41435
Маркевич несподівано покинув Агробізнес
Вчора 20:46 1733
Динамо у матчі із двома вилученнями перемогло Колос
Вчора 18:53 1711
Дика помилка арбітра у матчі Колос - Динамо. Вилучення та пенальті за гру обличчям
Вчора 18:50 3781 6
Збірна України виборола срібло чемпіонату світу
Вчора 16:07 1586
Навколо спорту
Блоги
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 830
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:29 213
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:05 187
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук Андрій Твердохліб
Вчора 21:11 3005
Михайлюк закинув неймовірий триочковий на тренування Детройта
Михайлюк закинув неймовірий триочковий на тренування Детройта Valeriy Ruchka
Вчора 17:31 472
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю
Шахтар і Parimatch Foundation запускають тренування з футболу для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
05.10.2019 18:37 307
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження
Її рекорд досі недосяжний. Інесса Кравець святкує день народження Valeriy Ruchka
05.10.2019 17:16 566
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися
У Ярмоленка - вбивча ліва: офіційний сайт Вест Гема дав характеристику українцю, яка змусить вас пишатися Андрій Твердохліб
05.10.2019 14:10 3449
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 6 років тому Кличко декласував Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
05.10.2019 10:48 3600
Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу
Я намагалась. Рижикова вибачилася за результат на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
05.10.2019 09:36 600
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:53 Футбол Суркіс: Надійність в обороні - перш за все 268
11:42 Блог Підтримай Шахтар в Манчестері! 830
11:34 Футбол Визначено найкращого тренера 10 туру УПЛ 110
11:14 Футзал Ураган зіграв внічию з Продексімом. Результати матчів 3 туру Екстра-ліги 234
11:00 Хокей У Києві відбулося відкриття Всеукраїнських дитячо-юнацьких змагань 128
10:55 Футбол Визначено найкращого гравця 10 туру УПЛ 192
10:40 Футбол Франков: У матчі з Динамо вбили Колос 1159 1
10:29 Блог Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін 213
10:25 Бокс Підозрюваним у нападі на Башира є брат зірки світового боксу Шилдс 292
10:19 Пряма трансляція Козлова - Блінкова: онлайн-трансляція матчу 1 кола в Лінці 110
10:06 Легка атлетика Рижикова: У нашу команду багато хто не вірив 320
10:05 Блог Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка 187
09:54 Хокей Кароліна здолала в овертаймі Тампа-Бей. Результати матчів НХЛ 152
09:40 Футбол Бєсєдін: Я діяв на емоціях і за це прошу вибачення 1137
09:31 Легка атлетика Україна посіла 21 сходинку в медальному заліку чемпіонату світу 421
09:25 Футбол Боруссія М – Аугсбург 5:1. Огляд матчу 248
09:09 Футбол Нойок: Мілевський напише книгу, він легендарна людина 342
08:56 Легка атлетика Бех-Романчук: Я дуже щаслива виграти медаль 344
08:48 Теніс Рейтинг WTA: Новий рекорд Ястремської і втрата позиції Світоліною 16987
08:40 Футбол Барселона – Севілья 4:0. Огляд матчу 533
08:26 Футбол Санжар: На хід зустрічі вплинула помилка арбітра 454
08:05 Легка атлетика Завдяки дискваліфікації Канади Україна посіла шосте місце в естафеті і поїде на Олімпіаду 855
6 Жовтня 2019
23:58 Футбол Барселона розібралася із Севільєю, Атлетіко не зміг переграти Вальядолід. Результати матчів 8 туру Ла-Ліги 856
23:44 Футбол Ювентус обіграв Інтер та вийшов на перше місце у Серії А 654
23:23 Футбол Михайличенко вказав на переломний момент у матчі із Колосом 934

Рижикова: У нашу команду багато хто не вірив

Сьогодні 10:06 320 0
Легкоатлетка про естафету на ЧС
Рижикова: У нашу команду багато хто не вірив
#Рижикова, #Доха

Джерело - ФЛАУ.

Українські легкоатлети хочуть, щоб була більша підтримка на трибунах легкоатлетичного стадіону.

Про це Ганна Рижикова заявила прес-службі ФЛАУ після естафети 4х400м.

"Все очікувано. Звісно, хотілось би посісти вище місце, але маємо те, що маємо. Виклалися на сто відсотків, принаймні про себе я це точно можу сказати. Розумію, що сьогодні був не такий швидкий біг, як учора. У першому колі переді мною була одна суперниця, зараз дві. Я не встигла наздогнати їх до віража, тому довелося "сидіти" за ними, а на прямій уже не встигла випередити бельгійку.

АктуальноСаладуха показала найкращий результат у сезоні, однак залишилась без медалі ЧС

Важко було, але рада, що ми у фіналі. У нашу команду багато хто не вірив. Але ми ввійшли до першої вісімки, здобули олімпійську ліцензію. От тільки коли віддаєш усі сили, прибігаєш на фініш і не бачиш майже нікого зі своїх, стає не дуже приємно. Знаю, що на трибунах були дехто зі спортсменів, тренерів, масажистів. Ми їм дуже вдячні за підтримку! Але хотілось би, щоб було більше наших, щоб за нас вболівали так, як за інші команди", - сказала Рижкова.

 

 

Коментарі ()