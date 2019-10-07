Рижикова: У нашу команду багато хто не вірив

Джерело - ФЛАУ.
Українські легкоатлети хочуть, щоб була більша підтримка на трибунах легкоатлетичного стадіону.
Про це Ганна Рижикова заявила прес-службі ФЛАУ після естафети 4х400м.
"Все очікувано. Звісно, хотілось би посісти вище місце, але маємо те, що маємо. Виклалися на сто відсотків, принаймні про себе я це точно можу сказати. Розумію, що сьогодні був не такий швидкий біг, як учора. У першому колі переді мною була одна суперниця, зараз дві. Я не встигла наздогнати їх до віража, тому довелося "сидіти" за ними, а на прямій уже не встигла випередити бельгійку.
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Важко було, але рада, що ми у фіналі. У нашу команду багато хто не вірив. Але ми ввійшли до першої вісімки, здобули олімпійську ліцензію. От тільки коли віддаєш усі сили, прибігаєш на фініш і не бачиш майже нікого зі своїх, стає не дуже приємно. Знаю, що на трибунах були дехто зі спортсменів, тренерів, масажистів. Ми їм дуже вдячні за підтримку! Але хотілось би, щоб було більше наших, щоб за нас вболівали так, як за інші команди", - сказала Рижкова.