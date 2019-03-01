Сядете в тюрьму - Лукашенко готовий жорстко покарати білоруських хокеїстів

Олександр Лукашенко може відправити гравців мінського Динамо до в'язниці.
Про це сказав сам президент Білорусі.
"Бардаку в хокеї вистачає. По знайомству взяти в команду дружка, синка, ще когось. Цього не повинно бути.
Тому я сказав грубо: "Сядете до в'язниці, якщо провалите наступний сезон". Вони досі переживають. Їх запросили перекусити, так вони і їсти перестали",- сказав Лукшенко.
Нагадаємо, в Україні завершився регулярний чемпіонат УХЛ.
Також, підвели індивідуальні підсумки регулярки УХЛ
Джерело - Чемпіон.