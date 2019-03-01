Сядете в тюрьму - Лукашенко готовий жорстко покарати білоруських хокеїстів

Олександр Лукашенко може відправити гравців мінського Динамо до в'язниці.

Про це сказав сам президент Білорусі.

"Бардаку в хокеї вистачає. По знайомству взяти в команду дружка, синка, ще когось. Цього не повинно бути.

Тому я сказав грубо: "Сядете до в'язниці, якщо провалите наступний сезон". Вони досі переживають. Їх запросили перекусити, так вони і їсти перестали",- сказав Лукшенко.